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2019-12-15 الجيش اليمني يسيطر على منطقة جبل يحيى في #الضالع مصرع 14 عنصرًا من ميليشيا الحوثي متابعات الخليج 365 - واس أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة “حبيل يحيى” في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفر الهجوم – وفقًا لما أورده موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصرع 14 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها. شارك الخبر







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