2019-12-15

الحصيني: أمطار على بعض المناطق لمدة 3 أيام

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار على منطقتي الرياض والشرقية لمدة ثلاثة أيام.

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كما أكد الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، امتداد الأمطار لتشمل مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية وجنوب المدينة والقصيم مع تقارب الحرارة بين الصغرى والكبرى ، كما ستشمل دول الخليج.

وأضاف أن هذه الحالة تعقبها موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع على الرياض .

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