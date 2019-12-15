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الحصيني: أمطار على بعض المناطق لمدة 3 أيام
تعقبها موجة برد متوسطة القوة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار على منطقتي الرياض والشرقية لمدة ثلاثة أيام.
كما أكد الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، امتداد الأمطار لتشمل مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية وجنوب المدينة والقصيم مع تقارب الحرارة بين الصغرى والكبرى ، كما ستشمل دول الخليج.
وأضاف أن هذه الحالة تعقبها موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع على الرياض .
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