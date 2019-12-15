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بالفيديو.. المغامسي يوضح حكم الزواج بنيّة الطلاق
أكد أن هناك اختلافاً في الحكم الشرعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، حكم الزواج بنية الطلاق.
وقال الشيخ المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة، إن هناك اختلافاً في الحكم الشرعي في حال الزواج بنية الطلاق، ولها حالتان.
وأضاف: إن من سافر لغير غرض الزواج، وخاف على نفسه الفتنة من الحسناوات، فله أن يتزوج ولو بنيّة الطلاق، ولو لم يخبر هذه الزوجة، وهو الأقرب إلى مقاصد الشريعة في النكاح الشرعي، لأنه يريد أن يعف نفسه، وحسب رأي الشيخ ابن باز متوجه تماماً إلى الصحة.
وأشار إلى أن الحالة الثانية والتي قالها الشيخ ابن عثيمين، أن من يسافر بنية الزواج أصلاً، أي يذهب من هنا إلى أحد الديار، وما إن يصل إلى المطار إلا ويسأل عن المكاتب أو البيوت التي بها مثل هذا ويتزوج يوماً أو يومين ويطلقها ويختار أخرى وهكذا، فمثل هذا نقول إنه أقرب إلى الحرمة، لأن الله سبحانه عظّم النكاح.
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