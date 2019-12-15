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2019-12-15 نصيحة مهمة لمواجهة ضغوطات العمل والحياة متابعات الخليج 365 - الرياض أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على أهمية ممارسة الرياضة يومياً. Advertisements وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نصيحة.. زيادة ضغوطات العمل والالتزامات والتوتر ليست عذراً مقبولاً لترك جرعتك اليومية من الرياضة”. وأضاف النمر: “استمر على ممارسة الرياضة فهي تخفف عنك الكثير من التوتر وترفع معنوياتك وتعطيك طاقة أكبر للإنتاج”. شارك الخبر







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