شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» تعلن طرح وظائف شاغرة على «بند الأجور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة الحرس الوطني اليوم (الأحد)، طرح عدد من الوظائف الشاغرة على فئة «بند الأجور»، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني:

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job.sang.gov.sa/civilian/.

وأوضحت الوزارة أن الشروط المطلوبة للتعيين هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن لا يقل العمر عن (18 عاما) ولا يزيد على (40 عاما)، اجتياز المقابلة الشخصية، أن يكون لائقا طبيا وأن يجتاز الكشف الطبي، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة، أن لا يكون محالا على التقاعد من أي جهة حكومية، الالتزام بالممارسة الفعلية لمهمات الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري، الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضح بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل، أن يكون مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وتتطلب وظيفة «سائق» الحصول على رخصة قيادة.

وأشارت «الحرس الوطني» إلى أنه سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.