اخبار السعوديه

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك البحرين، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

Advertisements

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك البحرين، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا