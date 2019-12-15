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أطاحت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة، بشخصين من جنسية أفريقية، بعد تداول مقاطع فيديوهات لهما وهما يقومان بتهشيم زجاج مركبات السيارات في عدد من أحياء مكة المكرمة.
وتفصيلًا، وبتوجيه من مدير شرطة العاصمة المقدسة، تتبعت الجهات الأمنية مرتكبي الحادثة، ورصَد رجال دوريات الأمن -في ساعات متأخرة من ليلة أمس- شخصًا أفريقيًّا يُشتبه أن يكون أحد الجناة، في حي جبل النور.
وبعد جمع المعلومات تم رصده في أحد الشوارع يقود مركبة، وبمباشرة رجال الدوريات والضبط، فر الجاني من الموقع، وقام بارتكاب عدد من المخالفات المرورية (سرعة، وعكس سير).
وتم إيقافه باستخدام القوة الجبرية والسيطرة عليه، وتم الكشف عن موقع الجاني الآخر، الذي تم ضبطه على الفور وسُلّم الأشخاص بمحضر رسمي لمركز شرطة المعابدة.دوريات الأمن الجهات الأمنية العاصمة المقدسة تحطيم زجاج المركبات
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 11:43 AM
رصد بدأه رجال الدوريات بـ"جيل النور" تلاها مخالفة سرعة وعكس سير من أفريقي
أطاحت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة، بشخصين من جنسية أفريقية، بعد تداول مقاطع فيديوهات لهما وهما يقومان بتهشيم زجاج مركبات السيارات في عدد من أحياء مكة المكرمة.
وتفصيلًا، وبتوجيه من مدير شرطة العاصمة المقدسة، تتبعت الجهات الأمنية مرتكبي الحادثة، ورصَد رجال دوريات الأمن -في ساعات متأخرة من ليلة أمس- شخصًا أفريقيًّا يُشتبه أن يكون أحد الجناة، في حي جبل النور.
وبعد جمع المعلومات تم رصده في أحد الشوارع يقود مركبة، وبمباشرة رجال الدوريات والضبط، فر الجاني من الموقع، وقام بارتكاب عدد من المخالفات المرورية (سرعة، وعكس سير).
وتم إيقافه باستخدام القوة الجبرية والسيطرة عليه، وتم الكشف عن موقع الجاني الآخر، الذي تم ضبطه على الفور وسُلّم الأشخاص بمحضر رسمي لمركز شرطة المعابدة.
، تتبّعٌ وفرارٌ ثم سيطرة بالقوة الجبرية.. هكذا ضبَط الأمن "لصّ فيديوهات آخر الليل" ،
المصدر : الخليج 365
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