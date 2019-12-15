، "الدارة" تعلن الرقم الجديد لخدماتها الإخبارية والعلمية عبر "الواتساب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حثّت المسجلين في الخدمة والراغبين في التواصل على إرسال كلمة "موافق"

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز، الرقم الجديد التي تقدم من خلاله خدماتها الإخبارية والعلمية على (الواتساب) حرصاً منها على استمرار الخدمة دون انقطاع، وأقرّت الرقم الثابت (0114011999) رقماً جديداً لهذه الخدمة التي تقدم أخبار الدارة أولاً بأول، بما فيها من المناسبات العلمية والأنشطة المتخصصة ذات العلاقة.

وحثّت الدارة المسجلين في الخدمة والراغبين في التواصل المباشر والسريع معها على أن يرسلوا كلمة "موافق" إلى الرقم الجديد.دارة الملك عبدالعزيز