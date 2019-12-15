، تقلبات جازان والباحة الجوية.. تحذير لـ"الأرصاد" يعقبه تنبيهان من "المدني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حمَلا تأكيدًا بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتخاذ التدابير والاحتياطات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت اليوم تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، بمشيئة الله.

وفي الباحة، جددت مديرية الدفاع المدني تنبيهها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة، ودعت إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك عقب تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.تقلبات جوية أمطار حالة الطقس الأرصاد جازان الدفاع المدني