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تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.
بدأت المؤسسة بإيداع قيمة الدفعة التاسعة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440/ 1441هـ).
وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (21.507.956.83) ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (141) مزارعًا.
وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (214.771.362.33) ريالًا لعدد (848) مزارعًا بكمية (186.824.50) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.
وتهيب المؤسسة بالمزارعين الذين لم يقوموا بإقفال حساباتهم، الإسراع في ذلك؛ لضمان سرعة استكمال إجراءات الصرف.المؤسسة العامة للحبوب مجلس الوزراء إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 11:30 AM
المؤسسة توضّح: لمن أقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم للموسم
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.
بدأت المؤسسة بإيداع قيمة الدفعة التاسعة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440/ 1441هـ).
وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (21.507.956.83) ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (141) مزارعًا.
وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (214.771.362.33) ريالًا لعدد (848) مزارعًا بكمية (186.824.50) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.
وتهيب المؤسسة بالمزارعين الذين لم يقوموا بإقفال حساباتهم، الإسراع في ذلك؛ لضمان سرعة استكمال إجراءات الصرف.
، "الحبوب" تودع الدفعة التاسعة لشراء القمح المحلي للمزارعين ،
المصدر : الخليج 365
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