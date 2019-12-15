، "سكاي نيوز" عن "موسم الرياض": الأضخم بالشرق الأوسط وحطم التوقعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: 10 ملايين زائر وأكثر من 100 فعالية خلال فترة تزيد على الشهرين

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أمس السبت، أن عدد زوّار موسم الرياض وصل إلى 10 ملايين زائر.

ووفق ما نشرته اليوم شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد حقق موسم الرياض؛ الأضخم في الشرق الأوسط، نجاحاً منقطع النظير على الأصعدة كافة سواء من حيث الفعاليات أو عدد الزوّار.

وأضافت: يقدم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية خلال فترة تزيد على شهرين بـ 12 منطقة محدّدة، وكان من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 7 ملايين و500 ألف، إلا أن الموسم حقق نجاحاً منقطع النظير، بعدما كسر عدد زوّاره حاجز الـ10 ملايين زائر.

وتعد فعاليات موسم الرياض أحد مواسم المملكة في 2019، التي تمّ إطلاقها لأول مرة في فبراير الماضي، حيث تمّ تقديم 11 موسماً، بهدف جذب السياح للسعودية.

جدير بالذكر أن موسم الرياض يسهم في تحقيق خطة المملكة ورؤيتها 2030، التي تعزّز خلالها قطاعَي الترفيه والسياحة، كأحد أشكال التنوّع في مصادر الدخل.موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه