- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أمس السبت، أن عدد زوّار موسم الرياض وصل إلى 10 ملايين زائر.
ووفق ما نشرته اليوم شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد حقق موسم الرياض؛ الأضخم في الشرق الأوسط، نجاحاً منقطع النظير على الأصعدة كافة سواء من حيث الفعاليات أو عدد الزوّار.
وأضافت: يقدم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية خلال فترة تزيد على شهرين بـ 12 منطقة محدّدة، وكان من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 7 ملايين و500 ألف، إلا أن الموسم حقق نجاحاً منقطع النظير، بعدما كسر عدد زوّاره حاجز الـ10 ملايين زائر.
وتعد فعاليات موسم الرياض أحد مواسم المملكة في 2019، التي تمّ إطلاقها لأول مرة في فبراير الماضي، حيث تمّ تقديم 11 موسماً، بهدف جذب السياح للسعودية.
جدير بالذكر أن موسم الرياض يسهم في تحقيق خطة المملكة ورؤيتها 2030، التي تعزّز خلالها قطاعَي الترفيه والسياحة، كأحد أشكال التنوّع في مصادر الدخل.موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 11:27 AM
قالت: 10 ملايين زائر وأكثر من 100 فعالية خلال فترة تزيد على الشهرين
أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أمس السبت، أن عدد زوّار موسم الرياض وصل إلى 10 ملايين زائر.
ووفق ما نشرته اليوم شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد حقق موسم الرياض؛ الأضخم في الشرق الأوسط، نجاحاً منقطع النظير على الأصعدة كافة سواء من حيث الفعاليات أو عدد الزوّار.
وأضافت: يقدم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية خلال فترة تزيد على شهرين بـ 12 منطقة محدّدة، وكان من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 7 ملايين و500 ألف، إلا أن الموسم حقق نجاحاً منقطع النظير، بعدما كسر عدد زوّاره حاجز الـ10 ملايين زائر.
وتعد فعاليات موسم الرياض أحد مواسم المملكة في 2019، التي تمّ إطلاقها لأول مرة في فبراير الماضي، حيث تمّ تقديم 11 موسماً، بهدف جذب السياح للسعودية.
جدير بالذكر أن موسم الرياض يسهم في تحقيق خطة المملكة ورؤيتها 2030، التي تعزّز خلالها قطاعَي الترفيه والسياحة، كأحد أشكال التنوّع في مصادر الدخل.
، "سكاي نيوز" عن "موسم الرياض": الأضخم بالشرق الأوسط وحطم التوقعات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سكاي نيوز" عن "موسم الرياض": الأضخم بالشرق الأوسط وحطم التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.