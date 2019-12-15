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أطاحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، أمس، بمقيمَيْن يقومان بتوزيع دجاج منتهي الصلاحية، في حي العزيزية بمكة المكرّمة، وبلغ مجموعها ألفي دجاجة فاسدة.
تفصيلاً؛ ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة، مفاده وجود ثلاث سيارات تقوم بتوزيع دجاج فاسد في حي العزيزية بمكة المكرّمة.
وعند مباشرة الموقع من قِبل الجهات الأمنية، تم ضبط مقيمَيْن يقومان بتوزيع الدجاج منتهي الصلاحية.
وبحسب المعلومات؛ بلغ مجموع الدجاج الفاسد نحو 2000 دجاجة فاسدة، حيث كان المقيمان يقومان بإنزالها وترحيلها لسيارتين بحي العزيزية.
وتم ضبط المقيمَيْن، وإحالة كامل المضبوطات إلى أمانة العاصمة المقدّسة بحكم الاختصاص.الجهات الأمنية مكة المكرمة
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 11:07 AM
بلاغ تحرّكت إثره الجهات الأمنية وسلّمت المضبوطات إلى أمانة العاصمة المقدّسة
أطاحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، أمس، بمقيمَيْن يقومان بتوزيع دجاج منتهي الصلاحية، في حي العزيزية بمكة المكرّمة، وبلغ مجموعها ألفي دجاجة فاسدة.
تفصيلاً؛ ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة، مفاده وجود ثلاث سيارات تقوم بتوزيع دجاج فاسد في حي العزيزية بمكة المكرّمة.
وعند مباشرة الموقع من قِبل الجهات الأمنية، تم ضبط مقيمَيْن يقومان بتوزيع الدجاج منتهي الصلاحية.
وبحسب المعلومات؛ بلغ مجموع الدجاج الفاسد نحو 2000 دجاجة فاسدة، حيث كان المقيمان يقومان بإنزالها وترحيلها لسيارتين بحي العزيزية.
وتم ضبط المقيمَيْن، وإحالة كامل المضبوطات إلى أمانة العاصمة المقدّسة بحكم الاختصاص.
، 3 سيارات وإنزال فاشل .. الإطاحة بمقيمَيْن يوزعان 2000 دجاجة فاسدة بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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