شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يحدد موعد غروب الشمس على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم ستغرب الشمس على الرياض باتجاه القبلة بالتمام وهي فرصة سانحة لتحديد القبلة عليها.
وأشار الزعاق خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:” تنظر إلى الشمس وهي تغرب ومكان غروبها هو اتجاه القبلة وهي الطريقة التي يستخدمها الفلكيون سابقاً في تحديد الإتجاه”.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق يحدد موعد غروب الشمس على الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.