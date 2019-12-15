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الزعاق يحدد موعد غروب الشمس على الرياض

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الرياض - علي القحطاني - قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم ستغرب الشمس على الرياض باتجاه القبلة بالتمام وهي فرصة سانحة لتحديد القبلة عليها.

وأشار الزعاق خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:” تنظر إلى الشمس وهي تغرب ومكان غروبها هو اتجاه القبلة وهي الطريقة التي يستخدمها الفلكيون سابقاً في تحديد الإتجاه”.

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