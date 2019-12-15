شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مرابط بالحد الجنوبي يهدي ابنه قصيدة مؤثرة لتفوقه الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مؤثرة لمرابط بالحد الجنوبي يلقي قصيدة شعرية مؤثرة لابنه بسبب تفوقه في المدرسة وتميزه الدراسي.
وأكد الأب المرابط، إنه تمنى لو كان حاضرًا مع ابنه في هذه المناسبة، لكن ما منعه هو نداء الواجب بالحد الجنوبي، فلبى نداء الواجب؛ حيث عدد المرابط خيرات الوطن وفضله عليه وعلى أسرته.
وفي السياق نفسه، أوصى المرابط، ابنه بالدفاع عن الوطن مهما كانت الظروف، ومبايعة ولاة الأمر، الذين يقيمون العدل ويطبقون الشرع في البلاد.
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