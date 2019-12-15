شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بـ «الهند» توجه رسالة هامة لمواطنيها المتواجدين هناك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند، رسالة هامة لمواطنيها المقيمين في الهند.
ودعت سفارة المملكة بالهند مواطنيها المتواجدين هناك لـ توخي الحيطة والحذر، بشأن حدوث مظاهرات في عدد من الولايات الهندية، وعدم التواجد بأماكن المظاهرات.
واشتعلت هذه المظاهرات قبيل موافقة البرلمان الهندي على قانون الجنسية الذي طرحته حكومة الهند.
ويتضمن هذا القانون العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين، وذلك من ثلاث دول في بعض من دول الجوار.
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