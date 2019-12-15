شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: 72 ساعة أمطار على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار
على منطقتي الرياض والشرقية لمدة ثلاثة أيام .
كما أكد عبر حسابه على “تويتر ” ،امتداد الأمطار لتشمل مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية وجنوب المدينة والقصيم مع تقارب الحرارة بين الصغرى والكبرى ، كما ستشمل دول الخليج .
وأضاف : تعقبها موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع على الرياض .
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