شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: 72 ساعة أمطار على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار

على منطقتي الرياض والشرقية لمدة ثلاثة أيام .

كما أكد عبر حسابه على “تويتر ” ،امتداد الأمطار لتشمل مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية وجنوب المدينة والقصيم مع تقارب الحرارة بين الصغرى والكبرى ، كما ستشمل دول الخليج .

وأضاف : تعقبها موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع على الرياض .

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