شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» ترد على استفسار بشأن استخراج مشهد المغادرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردت مديرية الجوازات على استفسار أحد متابعيها بشأن استخراج مشهد المغادرة. وقال المغرد في سؤاله:” مشهد المغادرة منين استخرجه!” وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ” يعطى صاحب العمل مشهد إعادة من إدارة الجوازات بالمطار بعد إعادة الراكب”.

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