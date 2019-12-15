شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يحذر من انتشار هطول الأمطار على بعض المناطق وموجة صقيع عنيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية انتشار هطول الأمطار التي تشهدها المملكة اليوم . وتوقع “المسند ” هطول أمطار على أجزاء من الشرقية والرياض والحدود الشمالية ومكة المكرمة . كما حذر من إنخفاض شديد في درجات الحرارة نتيجة كتلة هوائية باردة في منتصف الأسبوع الجاري ويستمر تأثيرها حتى نهايته . الجدير بالذكر تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي الشرقية والرياض، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ونجران، جازان، عسير،و الباحة مما يستلزم ضرورة الحيطة والحذر والبعد عن مجاري السيول .

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