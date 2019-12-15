شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل استحداث 4 مسارات في الثانوية العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير التعليمي عوض الشمراني، عن قرب استحداث 4 مسارات جديدة ضمن مشروع تحويل الثانويات إلى أكاديميات. وأوضح الشمراني، أن هذا الأمر سيسهم في إيجاد خيارات متعددة تناسب قدرات وميول الطلاب والطالبات وفقًا للوطن. والمسارات الأربعة هي: المسار التقني والمسار المهني والمسار الفني ومسار العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى المسار العلمي والمسار الشرعي الأدبي المعمول بهما حالياً في نظام المقررات.

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