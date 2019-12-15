شكرا لمتابعة خبر عن شخص يتلف مركبات منسوبي مدرسة بالطائف ويهددهم بالسكين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - اشتكى عدد من منسوبي مدرسة ابتدائية بالطائف، من تعرض إطارات مركباتهم للأذى المتعمد من قبل شخص، أكثر من مرة.
وطالب قائد المدرسة إدارة التعليم بتوفير آلية لحماية منسوبي المدرسة من أذى هذا الشخص، خاصة وأنه هددهم بسكين.
وسبق وأن طارد الشخص المذكور عددا من المعلمين بالسكين إضافة إلى تسببه في إلحاق أضرار كبيرة بسياراتهم ولازال يواصل تهديداته.
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