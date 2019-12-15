في عملية استغرقت 17 ساعة.. استئصال ورم من لسان مريض بمستشفى عسير

تمكن فريق طبي جراحي بقيادة استشاريي طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرقبة والترميم الدكتور مبارك شايع القحطاني والدكتور علي مهدي القناص، من إجراء عملية نوعية وهامة لاستئصال ورم من لسان مريض بمستشفى عسير المركزي، في عملية استغرقت 17 ساعة. وأوضحت صحة عسير، أن الفريق الطبي استأصل الورم وقام بتشريح العقد اللمفاوية بكلتا جهتي الرقبة والتأكد من عدم وجود خلايا سرطانية بمشاركة أطباء قسم الأنسجة، كما تم أخذ رقعة من ذراع المريض لترميم الجرح مع إعادة التروية الدموية، فيما تم نقل المريض لقسم العناية المركزة للاطمئنان عليه.

وأجريت العملية بمشاركة الفريق الطبي المكون من عدد من الأخصائيين في ذات التخصص وفريق التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة والدكتور وائل رشدي والدكتورة زينب وفريق التمريض بقيادة الممرضة صالحة. من جهته، أوضح الدكتور القحطاني أن هذه العملية تعتبر الأولى لفريق جراحة أورام الرأس والرقبة في المستشفى باستخدام رقعة من هذا النوع وإعادة التروية الدموية لها بمستشفى عسير المركزي بتوفر الكوادر الطبية المؤهلة وتوفر الإمكانيات الطبية.