أتاحت وزارة العدل للمواطنين والمقيمين الاستعلام الإلكتروني عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، ويشمل ذلك إقرارات التنازل والكفالة والديون وتسلم مبالغ وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن الاستعلام وحفظ الإقرار الصادر من كتابة العدل أو الموثقين أصبحا متاحين بعد إطلاق الوزارة بوابة ناجز الرقمية، ويشمل ذلك إقرار تنازل أو كفالة أو تغيير اسم أو تنازل عن جنسية أو دين أو استلام مبلغ أو قسمة بالتراضي. وأضافت أن الاستعلام يكون بالدخول على بوابة “ناجز” ثم أيقونة الوكالات والإقرارات، ثم اختيار “إقراراتي”، وإدخال البيانات.
كانت هذه تفاصيل خبر “العدل” تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الإقرارات ومنها التنازل والكفالة والديون وقسمة التركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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