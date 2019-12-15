الكشف عن 4 مسارات جديدة في الثانويات العامة

قال الخبير التعليمي عوض الشمراني، إنه من المتوقع استحداث 4 مسارات جديدة ضمن مشروع تحويل الثانويات إلى أكاديميات والذي أعلن وزير التعليم مؤخرا قرب الانتهاء منه وهي (المسار التقني والمسار المهني والمسار الفني ومسار العلوم والرياضيات)، بالإضافة إلى المسار العلمي والمسار الشرعي (الأدبي) المعمول بهما حالياً في نظام المقررات.

وبحسب “الوطن”، أوضح “الشمراني”، أن هذا الأمر سيسهم في إيجاد خيارات متعددة تناسب قدرات وميول الطلاب والطالبات وتغذية سوق العمل بالكفاءات المناسبة.

وأشار إلى أن وزارة التعليم نجحت في تطوير المرحلة الثانوية تدريجياً، حيث تجلى ذلك في اعتماد تطبيق نظام المقررات في جميع المدارس الثانوية بالمملكة، وتعتبر هذه الخطوة موفقة عطفاً على النتائج والمميزات التي اتسم بها نظام المقررات، والذي يشابه إلى حدٍ كبير نظام الجامعات.

وأضاف أن من أبرز أهداف الأكاديميات المتخصصة هو تزويد طلاب المدارس الثانوية بالمهارات المهنية والتقنية، التي تساعد على تهيئتهم وتدريبهم على الأعمال التي يحتاجها سوق العمل السعودي، عن طريق إقامة ورش عمل تقنية ومهنية داخل المدارس الثانوية.