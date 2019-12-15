بعد رفض 3 محاكم قبولها.. الكشف عن تفاصيل دعوى ضد المياه

رفضت 3 محاكم سعودية قبول دعوى قدمتها إحدى الشركات ضد شركة المياه الوطنية، بشأن عقد تنفيذ مشروع لمعالجة الصرف الصحي.

وبحسب “عكاظ”، ذكرت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء حسم رفض الاختصاص، وحدد جهة النظر في الدعوى بأنها من اختصاص القضاء العام “المحكمة التجارية”.

وأوضحت المصادر بحسب الصحيفة، أن الثلاث محاكم التي قررت عدم الاختصاص في الدعوى هي كل من المحكمة العامة في الرياض، والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية في ديوان المظالم، لتشرع الشركة المدعية في مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتحديد الاختصاص للمحكمة التي تستقبل دعواها.

وأشارت إلى أن لجنة الفصل في تنازع الاختصاص درست المشكلة طبقاً للنظام، وأكدت في دراستها للقضية أن عملها هدف إلى التيسير على المتقاضين باعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال.

وأضافت المصادر: انتهت اللجنة إلى أن مطالبات الشركة المدعية للمدعى عليها لا تندرج في المنصوص عليها من ديوان المظالم؛ لأنهما شركتان تجاريتان وفق الضوابط النظامية.