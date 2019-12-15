373 ألف مواطن ومواطنة استفادوا منها.. “هدف” يوضح قنوات التوظيف وبرامجه

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن استفادة 373 ألف مواطن ومواطنة من برامج دعم التوظيف المقدمة منه، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019م. ويستخدم الصندوق 4 قنوات لتوظيف المواطنين والمواطنات، هي 22 فرعا بمدن المملكة ومحافظاتها، البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، مراكز التوظيف والتأهيل، ومراكز التوظيف عن بعد.

ويقدم الصندوق برامج ومبادرات لدعم التوظيف، منها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج حافز البحث عن عمل، وصعوبة البحث عن عمل، ودعم نمو التوطين في المنشآت ودعم العمل الحر، ودعم العمل الجزئي. وجدّد الصندوق دعوته لأبناء وبنات الوطن، للاستفادة من برامجه وخدماته بزيارة أحد فروعه، أو الموقع الإلكتروني : Www.hrdf.org.sa أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، أو الاتصال برقم 920020301.