مملكة “النهر العظيم” تشهد إنجازًا سعوديًا .. توأم “العمودي” بطلان في “اليوسي ماس”

سجلت دولة كمبوديا “مملكة النهر العظيم” إنجازًا سعوديًا جديدًا تمثل في تحقيق التوأم عماد ومعاذ العمودي المركزين الأول والثالث في مسابقة الحسابات الذهنية “اليوسي ماس” من بين 4700 متسابق، بعد أقل من عام على حصد المنجز للشقيقين نفسهما في ماليزيا. وللمرة الثانية على التوالي يحقق توأم العمودي القادمان من “متوسطة الشيخ عبدالله خياط”، بطولة العالم، كما أنه لأول مرة يحقق البطل عماد العمودي المركز الأول باسم السعودية مرتين متتاليتين، في حين حقق معاذ الثاني في ماليزيا والثالث في كمبوديا، وتم توثيق الحدث بموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأكبر “كلاس أباكس” للحساب الذهني في العالم.

وفي تصريح لوالدة البطلين السيدة “وفاء عبدالرحمن”، قالت إن آلية المسابقة تعتمد على حل 200 مسألة حسابية في ثماني دقائق، ووصول ابنيها لهذه المرحلة لعامين متتاليين وتحقيق المركزين الأول والثاني، والأول والثالث، لم يأتِ نتيجة يوم أو يومين، بل كان حصيلة جهد وتدريب وتعليم سنوات، وتحقق بكل إصرار وعزيمة. وأضافت: “هذا التميز والإنجاز جاء بفضل الله، ومن ثم تحفيز الوالدين ودعم الوطن .. والتوأم التحقا بالحساب الذهني من عمر صغير لم يتجاوزا فيه السنوات الست، فتعلما تلقي المعلومات، كما خضعا لتدريبات السرعة وحل المسائل الحسابية في ثماني دقائق في البداية، حتى بدأت تتقلص الفترة الزمنية لهذه العمليات الحسابية”. وختمت “سيدة الأبطال”: طموحنا عنان السماء، الحفاظ على القمة قدر المستطاع، وخدمة الدين ثم الوطن، والمداومة على تمثيل المملكة، وتحقيق أفضل الإبداعات وممارسة جميع المهارات، وأيضًا نشر ثقافة التمثيل والتنافس بين طلاب المدارس في مختلف مراحلها، وأن الإنجاز يولد من رحم التحدي.