كشافة وادي الدواسر يتبرعون بدمائهم في اليوم العالمي للتطوع

شاركت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، في حملة التبرع بالدم، التي أطلقها مستشفى المحافظة العام ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع .

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة «شارع بن محمد آل وديان»، أن مشاركته بالحملة مع كشافة الإدارة المنضمين لبرنامج التأهيل الكشفي من القيادات الكشفية؛ تأتي لتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية لدى أفراد المجتمع.

وأضاف رئيس قسم النشاط الطلابي، أن المشاركة بالحملة تستهدف التعريف بأهمية التبرع بالدم وفوائده، ونشر ثقافة البذل والعطاء.

وأشار إلى أن مشاركة القيادات الكشفية بالتبرع بدمائهم؛ تأتي تعزيزًا لأواصر الترابط بين أفراد المجتمع عبر المساهمة في تخفيف معاناة المرضى محتاجي الدم، كواجب إنساني يلزم أداؤه من قبل الجميع.