الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 7 مناطق خلال ساعات

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة؛ تؤدِّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بعددٍ من مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في تنبيهات أصدرتها الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» اليوم الأحد، حدَّدت المناطق السبعة وهي (مكة المكرمة، وتبوك، جازان، الباحة، عسير، والشرقية، والرياض).

وأفادت الهيئة بتعرُّض منطقة مكة المكرمة (أضم، الخرمة، العرضيات، الطائف، العرضيات، المويه، تربة، رنية، ميسان)، لهطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة تؤدِّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

وتشهد منطقة تبوك (البدع، تبوك، تيماء، حقل، ضباء) هطول أمطار الرعدية تصحبها رياح سطحية نشطة؛ تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة السابعة مساء.

كما تتعرَّض منطقة جازان (أبو عريش، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب)، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول، وتصحبها رياح سطحية نشطة تؤدِّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

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أما منطقة الباحة (الباحة، الحجرة، المندق، بلجرشي، القرى، المخواة، بني حسن، قلوة) فتشهد هطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

وتشهد منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، محايل) هطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

وفي المنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، رأس تنورة) تستمر الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثانية صباحًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وهبوب رياح سطحية تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة 12 ظهرًا.

وتتعرَّض منطقة الرياض (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفى، الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، عفيف، مرات) إلى استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الواحدة صباحًا بهطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء.