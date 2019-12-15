أكثر من 124 ألف شخص زاروا معرض جدة الدولي للكتاب

سجّل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة توافد 124068 زائرًا من مختلف شرائح المجتمع، منذ انطلاقته وحتى مساء أمس السبت، وسط أجواء ثقافية اتسمت بالتنوع والإثراء المعرفي، والمشاركة الفاعلة في ظل تنافس 400 دار نشر محلية وعربية وعالمية.

وغطّى المعرض مشاركة 40 دولة حول العالم؛ حيث يتربع على مساحة تبلغ 30 ألف متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة، ملبيًا أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي.

يُذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة يحمل 350 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة، فيما تحدد صعود 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب ضمن فعاليات المعرض، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي مميز عبر 50 فعالية منوعة.