8 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة في منصة «فرصة»

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أنَّ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة بمنصة «فرصة» التابعة لبرنامج «تسعة أعشار» ارتفع إلى 8645 منشأة، موضحًا أنَّ قيمة المشاريع المطروحة بالمنصة تجاوزت 416 مليون ريال.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن «هدف»، اليوم الأحد، أوضح خلاله أنَّ برنامج «تسعة أعشار» الذي أطلقه في أغسطس من العام 2016م، يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة خدمات إلكترونية، متوفرة على الرابط https://910ths.sa.

وتوفر البوابة الإلكترونية منصات: «فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب»؛ وذلك بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، بتشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من توفير وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

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وتشمل الخدمات التي تُوفِّرها منصات البرنامج الإلكترونية، تقديم دليل تفاعلي لروَّاد الأعمال بجميع مراحل مشاريعهم من فكرتها إلى إطلاقها، وحلول تمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وتقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت وروَّاد الأعمال ببيانات ومعلومات تدعم اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

وتشمل خدمات برنامج «تسعة أعشار»، مسرعة لصقل الأفكار التجارية وتوفير الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة «تجار» لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة «بحر» التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة «فرصة» التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويُعدّ برنامج «تسعة أعشار» أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، أحد منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر تهيئة وتحسين بيئة العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لتكون مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبًا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.