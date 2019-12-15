

نجران 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

تفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها وأعمال التحسين والتجميل بالمنطقة وصيانة الأرصفة والإنارة.

وشملت الجولة الوقوف على أعمال السفلتة الجاري تنفيذها بعدد من المواقع، وأعمال التحسين والتجميل وصيانة الأرصفة والإنارة، واطلع على سير العمل ونسب الإنجاز والتقى المقاولين المنفذين لتلك المشاريع.

وأشاد أمين منطقة نجران على سرعة استكمال الأعمال المتبقية، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة في التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية.

// انتهى //

09:42ت م

0021





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين نجران يتفقد المشاريع البلدية الجاري تنفيذها بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.