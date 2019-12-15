السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده



الرياض 18 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 15 ديسمبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:31ت م

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الرياض 18 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 15 ديسمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:31ت م0020

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