السعودية اليوم / السيطرة على حريق في مخزن مجمع للقطاع النفطي بالكويت



الكويت 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

سيطرت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية اليوم على حريق اندلع بأحد المخازن للآلات الميكانيكة في سرداب مبنى مجمع القطاع النفطي في الشويخ.

وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحفي أن الحريق تسبب في أضرار مادية بسيطة، ولا توجد أي إصابات.

وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل فريق تحقيق فني حسب الإجراءات المتبعة في المؤسسة للوقوف على ملابسات الحادث.

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09:19ت م

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