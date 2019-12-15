شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" تدعم أكثر من 8 آلاف منشأة عبر منصة "فرصة" والان نبدء بالتفاصيل

-المنشأت طرحت مشاريع بقيمة 416 مليون ريال

واس - الرياض

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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة "فرصة" التابعة لبرنامج تسعة أعشار ارتفع إلى 8645 منشأة، وأن قيمة المشاريع التي طرحت في المنصة تجاوزت 416 مليون ريال.

ويهدف برنامج تسعة أعشار الذي أطلقه (هدف) في أغسطس 2016، إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية، المتوفرة على الرابط https://910ths.sa.

وتوفر البوابة الإلكترونية البرنامج المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من خلق وظائف جديدة بطرق مبتكرة.