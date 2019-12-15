كيف استقبل أصحاب المطاعم شروط "البلدية السعودية" الـ12؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة جديدة لتخفيف بعض القواعد الاجتماعية الصارمة، أعلنت السعودية إلغاء شرط تخصيص المطاعم مدخلين منفصلين إحداهما خاص بالنساء والعائلات والآخر للرجال. ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية قرارا بشأن "تسهيل الاشتراطات البلدية لأنشطة المطاعم والمطابخ اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل".

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