السعودية | الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للعاهل البحريني، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق وتحقيق مزيد التقدم والازدهار.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما أعرب ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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