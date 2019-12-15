، بعد فيديوهات آخر الليل والتحذير.. "أمن مكة" يُطيح بـ"محطّمي المركبات وسارقيها" ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بشخصين متهمين بتحطيم زجاج المركبات المتوقفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل، مستخدميْن الحجارة لتنفيذ فِعلتهم وسرقة ما بداخلها من أشياء ثمينة بحي الخضراء والمعيصم.
جاء ذلك بعدما تَلَقّت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، عدة بلاغات من سكان حي الخضراء والمعيصم بمكة المكرمة، نتيجة تحطيم مجهولين لزجاج سياراتهم.
وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة تحذيرية خلال الساعات القليلة الماضية، مفادها أن عصابة تُحطّم زجاج المركبات، وتسرق الأشياء الثمينة داخلها؛ وذلك في أحياء المعيصم والخضراء.
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تحطيم أشخاص لزجاج المركبات المتوقفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل؛ مستخدمين الحجارة لتنفيذ فعلتهم.
ولا يزال مركز شرطة المعابدة يُجري التحقيقات مع المتهمين بتلك السرقات، وتم إيقافهما لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وسماع أقوالهما؛ تمهيدًا لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.الجهات الأمنية شرطة العاصمة المقدسة تحطيم زجاج المركبات
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 09:27 AM
فيما تُجري الشرطة تحقيقًا معهما لمعرفة الملابسات تمهيدًا لإحالتهما للادعاء العام
أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بشخصين متهمين بتحطيم زجاج المركبات المتوقفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل، مستخدميْن الحجارة لتنفيذ فِعلتهم وسرقة ما بداخلها من أشياء ثمينة بحي الخضراء والمعيصم.
جاء ذلك بعدما تَلَقّت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، عدة بلاغات من سكان حي الخضراء والمعيصم بمكة المكرمة، نتيجة تحطيم مجهولين لزجاج سياراتهم.
وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة تحذيرية خلال الساعات القليلة الماضية، مفادها أن عصابة تُحطّم زجاج المركبات، وتسرق الأشياء الثمينة داخلها؛ وذلك في أحياء المعيصم والخضراء.
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تحطيم أشخاص لزجاج المركبات المتوقفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل؛ مستخدمين الحجارة لتنفيذ فعلتهم.
ولا يزال مركز شرطة المعابدة يُجري التحقيقات مع المتهمين بتلك السرقات، وتم إيقافهما لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وسماع أقوالهما؛ تمهيدًا لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.
، بعد فيديوهات آخر الليل والتحذير.. "أمن مكة" يُطيح بـ"محطّمي المركبات وسارقيها" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيديوهات آخر الليل والتحذير.. "أمن مكة" يُطيح بـ"محطّمي المركبات وسارقيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.