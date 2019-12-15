3 صقور تتوج بلقب «الأجمل» في ختام مسابقة «المزاين»

اختتمت، اليوم السبت، فعاليات مسابقة «المزاين» بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، بعد أن شهد المهرجان إقامة الشوط الخامس والأخير لفئة «حر قرناس»، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز بالمركز الأول الصقار غانم مدعث نفل الدوسري بصقره (صعب) الذي حقق نسبة 89% في تقييم لجنة التحكيم، فيما حصد المركزين الثاني والثالث الصقار علي هادي علي الوبير العجمي، عبر صقريه (سلطان) و(عساف)، اللذين حققا 78%، و71% على التوالي.

وكان نادي الصقور السعودي قد حدد 7 معايير دقيقة لاختيار الفائزين بمسابقة «المزاين»، تضمَّنت (الرأس والعاتق، والنحر، والظهر، والساق، والكف «الهجارة»، واللون، والوسرة والحجم)، بواقع درجات قدرها 100 درجة لترشيح الصقر، يحرز الصقر الحاصل على أعلى درجة منها المركز الأول في فئته.

وخصص النادي 3 ملايين ريال جوائز مالية للأشواط الخمسة؛ إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني على 200 ألف ريال، والثالث على 100 ألف ريال، بإجمالي 600 ألف ريال لكل شوط.