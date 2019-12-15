بالصور.. السفير الماليزي وقرينته يتجولان داخل مهرجان الصقور بالرياض

حضر السفير الماليزي لدى المملكة، داتو عبدالرزاق بن عبدالوهاب، وقرينته اليوم السبت، إلى ملهم (شمال الرياض) فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، متابعين أشواط منافسات الدعو (الملواح) 400 متر.

وتجوَّل السفير وزوجته مع الوفد المرافق لهما في خيم المهرجان، مطلعين على ساحة سباق الملواح، مكتشفين تفاصيل المنافسات من المتسابقين؛ إذ تعرَّفوا خلال الزيارة على تفاصيل هذه الهواية، التي اشتهرت لدى العرب، وتحديدًا في الجزيرة العربية، لترتبط بهم ارتباطًا وثيقًا.

وأبدى السفير الماليزي إعجابه بهذه الهواية، واصفًا إياها بـ«العريقة، ذات الامتداد التاريخي الطويل، والتي رافقت الإنسان العربي منذ القدم في حله وترحاله»، مثمنًا جهود وسياسات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين تجاه الطبيعة والحياة البرية، والحفاظ على التاريخ والأصالة، من خلال الهدف الكبير للمهرجان منذ تأسيسه، بالحفاظ على التراث والثقافة العربية الأصيلة.

وأشاد السفير الماليزي، بالجهود الكبيرة لنادي الصقور السعودي، لما قدَّمه من تجهيزات واستعدادات كبيرة على مستوى مسابقات الصقور، التي تتطلب خبرة وإعدادًا كبيرين، لافتًا إلى أن هذه الهواية محصورة في فئة قليلة من المجتمع، ولنشرها وتأصيلها على مستوى العامة؛ حتى تصبح ثقافة متأصلة وملازمة للمواطنين في المملكة، يجب الترويج لها من خلال المسابقات والجوائز، وهذا ما حصل تمامًا في السعودية، من خلال نادي الصقور.