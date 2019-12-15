الجمارك: نعمل على مواكبة النمو المستمر للتجارة الإلكترونية وانتشارها المضطرد

استعرضت الجمارك السعودية ضمن مشاركتها في فعاليات ملتقى التجارة الإلكترونية الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في مركز معارض الظهران الدولي، وتختتم اليوم مبادراتها لتيسير التجارة الإلكترونية بصفتها إحدى الممكنات الرئيسة لتيسير إجراءات التجارة الإلكترونية.

وتعمل الجمارك على مواكبة النمو المستمر للتجارة الإلكترونية وانتشارها المضطرد، وتعدّد قنواتها ومصادرها، واختلاف سبل التواصل مع العملاء حول العالم، كما تقوم الجمارك بتقديم خدمات جمركية متميزة؛ سعيًا لتحقيق رضا عملائها في هذا المجال، وذلك بما يتلاءم مع تنامي حجم التجارة الإلكترونية؛ حيث هيَّأت الجمارك جميع السُبل لتذليل المعوقات التي قد تواجه عملائها؛ وذلك للإسهام في وصول السلع بأسرع وقت ممكن وفقًا لمبادراتها نحو تيسير التجارة وتماشيًا مع متطلبات الرقابة الجمركية باستخدام أحدث التقنيات الأمنية التي تُساعد على سرعة ومرونة الفسح، وذلك في مختلف منافذها البرية والبحرية والجوية وعلى مدار ٢٤ ساعة.

وقدّم الملتقى العديد من الجلسات الاستشارية لرواد ورائدات الأعمال عبر عدة مناطق رئيسة داخل الملتقى؛ حيث تولت منطقة التحفيز تطوير الجوانب المتعلقة بالمشاريع الناشئة الأفضل في فئتها إقليميًّا، أمثلة من صناعة النقل وآليات بناء فريق التأسيس، فيما قدمت منطقة التطوير جلسات نقاش حول استراتيجية المحتوى مقابل التسويق المتعدد القنوات، مستقبل التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تحديد الأولويات الأمنية للتجارة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المقدمة عبر مناطق الخدمات القانونية، التسويق، الخدمات اللوجستية، والتمويل.