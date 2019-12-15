شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل دعوى قضائية ضد شركة المياه تم رفضها من 3 محاكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفضت كل من المحكمة العامة في الرياض، والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية في ديوان المظالم، قبول دعوى قدمتها إحدى الشركات ضد شركة المياه الوطنية، بشأن عقد تنفيذ مشروع لمعالجة الصرف الصحي.

وقررت الثلاث محاكم عدم الاختصاص في الدعوى، لتشرع الشركة المدعية في مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتحديد الاختصاص للمحكمة التي تستقبل دعواها.

ودرست لجنة الفصل في تنازع الاختصاص المشكلة طبقاً للنظام، وأكدت أن عملها هدف إلى التيسير على المتقاضين باعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال.

وانتهت اللجنة إلى أن مطالبات الشركة المدعية للمدعى عليها لا تندرج في المنصوص عليها من ديوان المظالم؛ لأنهما شركتان تجاريتان وفق الضوابط النظامية.