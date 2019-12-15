خريجة جامعية تبيع مأكولات منزلية على عربة رافضة الاستسلام للبطالة

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الرياض - علي القحطاني - لم تستلسم مواطنة شابة في أبو عريش للبطالة، حيق قررت بيع المأكولات المنزلية على عربة خاصة بحديقة الشهداء، لتنافس المطاعم المتواجدة في المنطقة.
وقررت الفتاة ألا تعتمد على والديها في إعالتها، بعد عدم توفيقها في الحصول على وظيفة، بعدما تخرجت من جامعة جازان.
وتحقق المواطنة مكاسب مادية يومية، إذ يبلغ دخلها 500 ريال يوميا، بمقدار 15 ألف ريال شهريا.
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