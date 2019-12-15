جوجل تكشف عن حجم المساحة المغطاة بصور خدمتي Street View و Earth

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لسنوات كانت كاميرات جوجل تجوب الكوكب لتسجيل الصور لخدمتيها الشهيرتين Street View و Earth، لكنها هذه المرة الأولى التي كشفت رسمياً عن المساحة التي غطتها فعلاً، إنها بعشرات ملايين الكيلومترات!.

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بدقة، فإن جوجل أخذت صور لمساحة 10 مليون ميل (16 مليون كيلومتر) في خدمة Street View و هي مساحة تغطي محيط الأرض لـ 400 مرة، وأيضاً هناك تغطية لـ 36 مليون ميل مربع (58 مليون كيلومتر مربع) لخدمة Google Earth.

لنعكس الأرقام بصورة أخرى، فإن خدمة Google Earth تغطي 98% من مساحة الكرة الأرضية المأهولة بالسكان، وبمقارنة خدمة Street View من جوجل مع آبل نلاحظ التفوق الكبير حيث أن آبل بدأت مؤخراً بتقديم شيء مشابه من ناحية التصوير في خدمة الخرائط التي أطلقتها مع iOS 13.

شهرياً هناك مليار مستخدم لخدمة خرائط جوجل، مع أن الخدمتين المذكورتين ليستا ضمن الاستخدام اليومي المعتاد لغالبية المستخدمين..، إلا أنها تعكس اهتمام جوجل الكبير بخدمة خرائطها وتكريس كافة الوسائل الممكنة من سيارات وكاميرات محمولة على الظهر أو الحيوانات للتصوير في كل البيئات.