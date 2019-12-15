أوبر تقدم استئنافاً ضد قرار هيئة تنظيم مواصلات لندن عدم تجديد رخصتها

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قدمت شركة أوبر استئنافاً لهيئة تنظيم مواصلات العاصمة البريطانية Tfl بعد رفض الأخيرة تجديد رخصة عملها في لندن، بخطوة تشكل تهديداً حقيقياً على الشركة وخسارتها لواحد من أكبر حصصها في سوقها الأوروبي في حال أصبح القرار سارياً.

حيث كانت هيئة Tfl قد حرمت شركة النقل التشاركي من تجديد رخصتها خلال الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي خلال 3 اعوام؛ حيث جاء قرار الهيئة بناءً على فشل الشركة في الالتزام وتقديم معايير أمان متوافقة مع سياسات النقل في المدينة.

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مع العلم أن عملية الاستئناف ودفاع الشركة عن تطبيقاها ووسائل الأمان التي توفرها قد يأخد وقتاً ليس بالقصير وقد يستمر لسنوات؛ لكن في هذا الوقت على الأغلب ستكون الشركة قادرة العمل في المدينة حتى صدور قرار نهائي في القضية.

فيما قالت أوبر في بيان أصدرته أمس الجمعة أنها ملتزمة بقرارات هيئة تنظيم مواصلات لندن وهي تعمل معها عن قرب للوقوف على دواعي القلق وتنفيذ طلباتها كما حصل سابقاً عام 2017.

وصرح مدير أوبر المحلي Jamie Heywood بأن عملهم مستمر وسيبقوا دائماً يستمعون، يتعلمون ويحسنون من عمل منصة النقل عندما تتعلق الأمور بوسائل الأمان. فيما وصف المدير التنفيدي للشركة دارا خسروشاهي قرار الهيئة بأنه خطأ واضح عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر.

