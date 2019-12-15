سامسونج باعت مليون نسخة من هاتف جالكسي فولد منذ إطلاقه في سبتمبر

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أعلنت رئيس شركة سامسونج، يونغ سون، خلال مشاركته في ندوة مناقشة أجراها موقع TechCrunch في العاصمة الألمانية برلين، أن شركته قامت ببيع مليون نسخة حتى الآن من هاتفها القابل للطي جالكسي فولد “Galaxy Fold”، وذلك منذ طرحه في الأسواق في سبتمبر الماضي.

وقال سون: “أعتقد أننا في هذه اللحظة بعنا مليون هاتف منها،” وأكمل: “هناك مليون شخص يريد المنتج بسعر 2,000 دولار.”

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ربما يبدو الرقم قليلًا مقارنة مع مبيعات الهواتف الأخرى لا سيما من شركة سامسونج نفسها، حيث أنها تبيع عشرات الأضعاف من الهواتف حتى الرائدة منها، لكن بالحديث عن هاتف بسعر 2,000 دولار ومنتج جديد كليًا لم يثبت كفاءته للمستخدمين حتى الآن، فإن الرقم يعتبر مميزًا للشركة، خاصة وأنه يأتي بعد مشاكل في الجهاز استمرت منذ إطلاق النسخ التجريبية في أبريل وحتى طرحه النهائي في السوق في شهر سبتمبر الماضي.

يقول سون أن سامسونج تقوم بإطلاق منتجات جديدة للحصول على تعليقات لتطويرها لاحقًا، وبدون هذه الخطوة لن تظهر منتجات شبيهة.

ويمكن الاتفاق مع رئيس سامسونج بشكل مطلق برأيه خاصة وأن عدم طرح المنتج بالسوق لرؤية مناسبتهم للجمهور سيبقيه مجرد فكرة.

يُشار أن الشركة الكورية تخطط لبيع 6 ملايين نسخة من هواتفها القابلة للطي في 2020 بحسب التقارير الإخبارية المختلفة.

