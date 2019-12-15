6 شروط لإصدار ترخيص الخدمات العامة

︎ : . أوضحت وزارة التجارة والاستثمار شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة. وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إن شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة هي: 1- ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف ريال باسم وزارة التجارة والاستثمار. Advertisements 2- آخر شهادة دراسية. 3- صورة شمسية 2*3. 4- أن يكون غير موظف حكومي. 5- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة. 6- صورة من الهوية الوطنية.





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