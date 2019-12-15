شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المغامسي يوضح حكم الزواج بنيّة الطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، حكم الزواج بنية الطلاق.

وقال المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة، إن هناك اختلاف في الحكم الشرعي في حال الزواج بنية الطلاق، ولها حالتين.

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وأضاف، إن من سافر لغير غرض الزواج، وخاف على نفسه الفتنة من الحسناوات، فله أن يتزوج ولو بنيّة الطلاق، ولو لم يخبر هذه الزوجة، وهو الأقرب إلى مقاصد الشريعة في النكاح الشرعي، لأنه يريد أن يعف نفسه، وحسب رأي الشيخ بن باز متوجه تماما إلى الصحة.

وأشار إلى أن الحالة الثانية والتي قالها الشيخ ابن عثيمين، أن من يسافر بنية الزواج أصلا، أي يذهب من هنا إلى إحدى الديار، وما إن يصل إلى المطار إلا ويسأل عن المكاتب أو البيوت التي بها مثل هذا ويتزوج يوما أو يومين ويطلقها ويختار أخرى وهكذا، فمثل هذا نقول إنه أقرب إلى الحرمة، لأن الله سبحانه عظّم النكاح.