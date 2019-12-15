تعرّف على رانيا النشار التي اختيرت ضمن أقوى 100 امرأة في العالم

اختارت مجلة “فوربس” الأمريكية في تصنيفها السنوي، السعودية رانيا ‏النشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية منذ 2017، ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في العالم لعام 2019. وتشغل رانيا محمود النشار عضوية مجلس إدارة كل من “بنك سامبا المحدود” في باكستان، و”شركة سامبا للأسواق العالمية المحدودة”، و”شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار”.

ولدى النشار خبرة في الأعمال المصرفية تمتد إلى 20 عاماً، وتولت مناصب في مجموعة سامبا، منها: رئيسة لجنة التدقيق 2014 و2017، ورئيسة قسم الامتثال 2009 و2014، ورئيسة قسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال 2006 و2009، وعملت في مجموعة الحسابات الخاصة والمصرفية للأفراد، وطوّرت استراتيجية “سامبا” للمصرفية الإلكترونية. وهي حاصلة على بكالوريوس علوم الحاسب عام 1997 من جامعة الملك سعود، وأتمت برنامج تطوير القيادات في كلية داردن لإدارة الأعمال، جامعة فرجينيا الأمريكية، وشهادة في الحوكمة وإدارة المخاطر من كلية إدارة الأعمال “جامعة جورج واشنطن”، وشهادة في مكافحة غسل الأموال من جمعية متخصصة في أمريكا. يُذكر أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تصدرت القائمة للعام ‏التاسع على التوالي، وحلّت ثانية رئيسة البنك المركزي ‏الأوروبي، كريستين لاغارد، ثم رئيسة مجلس النواب الأمريكي ‏نانسي بيلوسي‎ ثالثة.