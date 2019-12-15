تحذير طبي.. قصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية

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حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من أن قِصر النظر، يرفع خطر انفصال الشبكية، وذلك بدءا من – 3 ديوبتر، وهي وحدة قياس الطاقة البصرية للعدسات.
وأوضحت الرابطة أن سبب الخطر يكمن في شكل مقلة العين، حيث تكون المقلة أطول من الطبيعي لدى المصابين بقِصر النظر، مما يجعل الشبكية أكثر نحافة، ومن ثم أكثر عُرضة للضرر مثل ثقوب الشبكية التي قد تؤدي إلى انفصال الشبكية في حال عدم علاجها في الوقت المناسب.
وتتمثل العلامات التحذيرية لانفصال الشبكية في تدهور الرؤية كوجود ظلال في مجال الرؤية، أو رؤية ومضات ضوئية أو نقاط سوداء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وتستلزم ملاحظة هذه الأعراض استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب مثل العلاج بالليزر.
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