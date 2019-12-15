هل هناك مخاطر؟ .. تعرف على إمكانية استخدام دواء بديل

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يخشى الكثيرون من تناول الأدوية المماثلة خوفاً من أن تكون هناك مخاطر في استخدامها على الصحة، أو أن تكون هناك آثار سلبية لها، ويخشى البعض من أن تقل المادة الفعالة في الدواء عن غيرها من الأدوية الأصلية.
وقد أنهت هيئة الغذاء والدواء هذا الجدل من خلال توضيح الفرق بين الأدوية الأصلية والأدوية البديلة، حيث أكدت الهيئة على أنه لا توجد أي مخاطر من استخدام الدواء البديل وأن الاختلافات فقط تكون في استخدام نكهة مختلفة وفي الأسعار أو اللون الخاص بالدواء، وأكدت الهيئة على أنه لا يوجد نوع من أنواع الاختلاف في المادة الفعالة الموجودة في الدواء الأصلي أو البديل.
وأكدت الهيئة أن الأدوية الأصلية أو المبتكرة تقوم الشركات بتقديمها بعد العديد من الأبحاث المتطورة وبالتالي فمن حق الشركة الاحتفاظ ببراءة الاختراع الخاصة بهذا الدواء لمدة قانونية تتراوح من 17 – 20 عاماً، وبعد انتهاء هذه المدة يُمكن للشركة أن تقوم بتصنيع نفس الدواء تحت مسميات تجارية مختلفة، وهو ما يؤكد عدم وجود أية اختلافات جوهرية بين الدواء الأصلي والدواء البديل.
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